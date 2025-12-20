Wembanyama despluma a los Hawks y los 76ers frenan a los Knicks

Un muy buen Victor Wembanyama permitió a los San Antonio Spurs aplastar a los Atlanta Hawks este viernes en la NBA, en una jornada en la que los Philadelphia 76ers sepultaron la racha de éxitos de los New York Knicks.

A continuación, las tres escenas más destacadas en la jornada de la temporada regular de la liga norteamericana de baloncesto:

- Wemby, sin tregua -

Veinticuatro horas después de una victoria ante Washington en la que solo jugó 17 minutos, Victor Wembanyama estuvo brillante con 26 puntos (10 de 15), 12 rebotes, 3 asistencias y 2 tapones en apenas 21 minutos de acción.

El prodigio francés de 21 años, que salió de nuevo desde el banquillo por precaución tras su regreso de una lesión, contribuyó ampliamente al contundente triunfo de los Spurs en la cancha de los Atlanta Hawks por 126-98.

Los texanos no dieron ninguna opción a los locales: ganaban por 24 puntos al descanso y encadenaron su quinta victoria consecutiva en temporada regular para colocarse terceros de la Conferencia Oeste (20-7).

San Antonio solo fue frenado el martes, cuando sucumbió en la final de la Copa NBA por los Knicks.

Wemby, que ya llevaba 12 puntos al descanso, logró una secuencia con dos tapones y un mate alley-oop a una mano durante el tercer cuarto.

El galo certificó su partido número 100 consecutivo con al menos un tapón. Solo dos jugadores lo han hecho mejor en la historia de la NBA: Dikembe Mutombo (116) y Patrick Ewing (145).

- Freno en seco para los Knicks -

Los Philadelphia 76ers pusieron fin a la racha de seis victorias consecutivas de los New York Knicks, siete si se cuenta la final de la Copa NBA, con una victoria por 116-107 en el Madison Square Garden.

Sin Joel Embiid, que se quedó en el banquillo, Tyrese Maxey fue el motor del equipo (30 puntos, 8 asistencias) y contó con el apoyo del novato VJ Edgecombe (23 puntos).

El sorprendente pívot Mitchell Robinson, por fin acertado en los tiros libres (7 de 8 con un 87% de efectividad, frente al 22% de media anterior esta temporada), permitió a los Knicks resistir con 21 puntos y 16 rebotes tras partir desde el banquillo.

La estrella de los neoyorquinos, Jalen Brunson, en tanto, se conformó con 22 puntos (7 de 22 en tiros), 6 rebotes y 9 asistencias.

Los Knicks son segundos de la Conferencia Este (19-8), mientras que sus verdugos, quintos (15-11).

- Los Celtics convencen -

Los Boston Celtics se mostraron convincentes frente a los Miami Heat (129-116) gracias a una gran precisión desde lejos (21 de 43, un 48,8% de efectividad) impulsada por Derrick White (33 puntos, 9 de 14 desde lejos) y Sam Hauser (15 puntos, 5 de 6 desde lejos).

El quinteto de Boston volvió a sorprender a pesar de la grave lesión de Jayson Tatum, su gran referente, y a contar con una plantilla debilitada desde la pretemporada.

Jaylen Brown también destacó (30 puntos, 9 rebotes, 7 asistencias) frente a los 24 puntos de Kel'el Ware.

Los C's siguen cuartos en el Este (16-11).