Wembanyama dice estar "horrorizado" por la muerte de civiles en Mineápolis

La superestrella de la NBA Victor Wembanyama dijo este martes encontrarse "horrorizado" por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Mineápolis en el marco de la ofensiva contra la inmigración lanzada por el gobierno de Donald Trump

El francés, de 22 años, dijo a periodistas que no podía guardar silencio sobre la convulsa situación que se vive en el estado de Minnesota a pesar de que le habían aconsejado mantenerse al margen

"El departamento de PR (relaciones públicas) lo ha intentado, pero no voy a sentarme aquí y dar una respuesta políticamente correcta", declaró Wembanyama tras un entrenamiento de su equipo, los San Antonio Spurs

"Cada día me despierto, veo las noticias y estoy horrorizado. Me parece una locura que algunos intenten dar la impresión o hacer que suene como si fuera aceptable, como si el asesinato de civiles fuera aceptable", expuso el pívot All-Star

Desde el fin de semana, la indignación se ha extendido a lo largo de Estados Unidos a raíz de la muerte a tiros de Alex Pretti en Mineápolis

Este enfermero estadounidense, de 37 años, falleció el sábado en un altercado con agentes federales ocurrido durante una manifestación contra operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)

Su muerte elevó las tensiones que sucedieron a la muerte de Renee Good, otra ciudadana estadounidense, el 7 de enero por un agente del ICE en la misma ciudad

Un pequeño grupo de jugadores y entrenadores de la NBA ha condenado públicamente estas muertes en los últimos días, incluida la estrella de los Indiana Pacers, Tyrese Haliburton, y el técnico de los Golden State Warriors, Steve Kerr

En sus redes sociales, Haliburton afirmó que Pretti fue "asesinado"

Wembanyama, por su parte, admitió haber sido reticente a hablar extensamente sobre el tema a pesar de sus preocupaciones

"Cada día leo las noticias y a veces me hago preguntas muy profundas sobre mi propia vida", afirmó

"Pero también soy consciente de que decir todo lo que tengo en la cabeza tendría un costo demasiado grande para mí en este momento", señaló. "Así que prefiero no entrar en demasiados detalles. Es terrible. Sé que soy extranjero. Vivo en este país. Estoy preocupado, seguro"