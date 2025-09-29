Wembanyama está listo para volver: “Nadie entrenó como yo este verano”

Alejado de las canchas desde febrero, el fenómeno francés Victor Wembanyama aseguró este lunes que está deseando comenzar la temporada de la NBA después de unos meses de entrenamiento "brutal".

El pívot, considerado el jugador con mayor futuro de la liga de básquet norteamericana, tiene el visto bueno médico para debutar en la campaña con los San Antonio Spurs el 22 de octubre en Dallas.

La última aparición del gigante de 2,24 metros de altura fue a mediados de febrero en su debut en un Juego de las Estrellas.

Al regresar del All Star de San Francisco, al francés se le diagnosticó una trombosis en el hombro derecho que lo sacó abruptamente de las pistas, en un curso en el que promedió 24,3 puntos, 11 rebotes y 3,8 tapones en 46 partidos.

"Esta experiencia cambió mi vida", recordó Wemby durante el día de atención a medios de los Spurs en su centro de entrenamiento, al norte de la ciudad texana.

"Pasé mucho tiempo en el hospital, rodeado de médicos, escuchando más malas noticias de las que esperaba. Pero creo que será beneficioso a largo plazo", afirmó el jugador, de 21 años.

A partir de julio retomó los entrenamientos con contacto para su tercera temporada en la liga, en la que liderará a un joven plantel que viene de finalizar en el antepenúltimo puesto de la Conferencia Oeste.

Para concentrarse en su recuperación, Wembanyama renunció a participar en el Eurobasket con la selección francesa, que tuvo una decepcionante actuación cayendo eliminada en octavos de final.

Retiro en China y series de TV

"Mi entrenamiento fue brutal este verano", advirtió Wembanyama. "Lo primero fue recuperar mis habilidades y después trabajar en el desarrollo. Puedo asegurarles que nadie se ha entrenado como yo este verano".

"El progreso es simplemente increíble. Me siento mejor. Me veo más fuerte y la báscula dice que peso más. Así que todo es una luz verde", subrayó.

Durante su larga ausencia de la competición, Wembanyama aprovechó también para satisfacer su curiosidad en otras áreas.

Tras un retiro de unos diez días en un templo shaolin en China, que dio lugar a imágenes que recorrieron las redes sociales, Wemby organizó en julio un torneo doble, de básquet y ajedrez, en su casa de Chesnay (Francia), además de visitar instalaciones de la NASA.

Este aficionado a la ciencia ficción prestó además su voz a un personaje inspirado en su apodo - el Alienígena - para la serie animada "Futurama" y participó en el desarrollo de otro programa juvenil francés en el que será el héroe, "Alien dunk".

La trombosis "me dio la sensación de que la vida es corta, que hay que vivir experiencias", expuso.

Un equipo reforzado

Sin su líder, los Spurs terminaron la campaña fuera de los playoffs por sexta ocasión consecutiva.

En su plan de construir un plantel de futuro alrededor de Wembanyama, San Antonio fichó en febrero al base All-Star De'Aaron Fox y celebró después que su escolta Stephon Castle tomara el relevo del francés como Novato del Año en la liga.

Esta temporada sumaron a otra pieza que puede ser clave, el prometedor base Dylan Harper, segunda elección del Draft por detrás de Cooper Flagg (Mavericks).

Al mando de la reconstrucción seguirá Mitch Johnson, quien tomó el relevo en el banco de Gregg Popovich después de que el legendario entrenador sufriera un derrame cerebral en noviembre.

"Queremos que nuestro equipo sea el reflejo de Victor, es nuestro mejor jugador", recalcó Johnson.

