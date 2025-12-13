Wembanyama se declara listo para semifinales de la Copa NBA ante Oklahoma City

La estrella de San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, aseguró este viernes que se siente "muy bien" mientras se prepara para poner fin a una ausencia de 12 partidos por lesión en la semifinal de alto impacto de la Copa NBA ante el poderoso Oklahoma City Thunder.

El fenómeno francés ha estado fuera de las canchas desde el 14 de noviembre por una distensión en la pantorrilla izquierda, pero el imponente pívot de 21 años regresará justo a tiempo para enfrentar a un Thunder que, con marca de 24-1, igualó a los Golden State Warriors de la temporada 2015-2016 en el mejor arranque de 25 partidos en la historia de la NBA.

"Ahora mismo me siento muy bien", dijo Wembanyama a la prensa en Las Vegas, donde las semifinales de la Copa se disputarán el sábado y darán paso a la final del torneo de mitad de temporada el martes. "Estoy listo para jugar", agregó.

Los Spurs registran un balance de 9-3 desde la baja de Wembanyama, una señal del progreso del equipo tras seis temporadas sin clasificar a los playoffs.

San Antonio marcha quinto en la Conferencia Oeste, a solo un partido del segundo lugar, ocupado por los Denver Nuggets.

Sin embargo, el Thunder, vigente campeón de la NBA, ha sido prácticamente imparable.

Desde su única derrota, el 5 de noviembre en Portland, Oklahoma City encadenó 16 triunfos consecutivos, con el Jugador Más Valioso de la NBA, Shai Gilgeous-Alexander, promediando 32,6 puntos por partido esta temporada.

- Con mentalidad de cazador -

El Thunder llega a Las Vegas en un gran momento, tras propinar a los Phoenix Suns la derrota más abultada en la historia de la franquicia, con una paliza de 138-89 en los cuartos de final de la Copa.

Oklahoma City cayó ante los Milwaukee Bucks en la final de la Copa de la temporada pasada y, aun después de su coronación en la NBA y su arranque fulgurante en la presente campaña, Gilgeous-Alexander admitió que sería especial conquistar el torneo de mitad de temporada.

"Sería fenomenal", afirmó. "Cada vez que tienes la oportunidad de jugar por algo y ganar, ese siempre es el objetivo. La sensación es siempre la misma".

Su arranque demoledor los convierte en favoritos en cada partido, pero Gilgeous-Alexander aseguró que el joven plantel del Thunder no lo ve de ese modo.

"Salimos a la cancha, creo, con mentalidad de cazador", explicó. "Y, sinceramente, salimos a intentar ser mejores".

Los Spurs, impulsados por el base All-Star De'Aaron Fox, Stephon Castle y el novato Dylan Harper -con Keldon Johnson aportando una chispa clave desde el banco-, eliminaron el miércoles a LeBron James y a Los Angeles Lakers para sellar su boleto a las semifinales de la Copa.

"Como grupo, es importante para nosotros demostrarle al resto de la NBA que somos un equipo legítimo", dijo Johnson. "Y qué mejor manera, en esta primera parte de la temporada, que hacer ruido en la Copa e ir realmente por el título".

- ¿Anticipo de los playoffs? -

En la otra semifinal del sábado, New York Knicks y Orlando Magic se enfrentarán en un duelo presentado como un anticipo de playoffs de la Conferencia Este.

El Magic ganó dos de los tres intensos enfrentamientos disputados entre ambos equipos en lo que va de la temporada.

No obstante, los Knicks se impusieron en el más reciente, y Karl-Anthony Towns afirmó que este nuevo capítulo de la rivalidad servirá para medir el progreso del equipo en el inicio de la campaña.

"Creo que mañana será un buen partido para mostrar cuánto hemos avanzado en disciplina, plan de juego y ejecución de nuestro sistema", señaló Towns.

Las rondas de eliminación directa de la Cup exigen a los jugadores un enfoque doble, ya que buscan avanzar en el torneo mientras la temporada regular continúa su curso.

"Es un proceso", dijo la figura de los Knicks, Jalen Brunson. "Y sin importar a quién enfrentemos, dónde juguemos o cuáles sean las circunstancias, sea un partido de la Cup o no, es una oportunidad para que nuestro equipo salga a competir".