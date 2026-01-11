Wembanyama y Fox anotan 21 puntos cada uno en victoria de Spurs 100-95 sobre Celtics
BOSTON (AP) — Victor Wembanyama anotó 16 de sus 21 puntos en la segunda mitad, incluyendo un tiro decisivo con 19.2 segundos restantes, y los Spurs de San Antonio vencieron el sábado por la noche 100-95 a los Celtics de Boston.
De'Aaron Fox también terminó con 21 puntos para los Spurs y Keldon Johnson agregó 18 puntos y 10 rebotes. San Antonio ganó su segundo partido consecutivo después de perder dos seguidos.
Derrick White lideró a Boston con 29 puntos y Jaylen Brown tuvo 27. Los Celtics perdieron por tercera vez en 12 partidos.
El juego estaba empatado a 84 antes de que un triple desde la esquina de Baylor Scheierman pusiera a Boston por delante con poco menos de 7 minutos por jugar. White siguió con una canasta en penetración antes de que los Spurs se embarcaran en una racha de 9-2, tomando una ventaja de 93-91 con un triple de Johnson a 2:14 del final.
Jugando su tercer partido consecutivo después de perderse un par por una rodilla adolorida, Wembanyama no anotó sus primeros puntos hasta encestar un triple desde la parte superior a mitad del segundo cuarto.
Saliendo de una victoria sobre los Raptors la noche anterior, los Celtics parecían concentrados defensivamente contra Wembanyama al principio, mezclando dobles equipos y enviando a algunos jugadores rápidamente hacia él cuando intentaba penetrar.
