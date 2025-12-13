Young, base de los Hawks de la NBA, listo para reanudar los entrenamientos tras lesión

El base de los Atlanta Hawks de la NBA, Trae Young, debe regresar a los entrenamientos de su equipo la próxima semana mientras continúa su recuperación de un esguince en el ligamento de la rodilla derecha, informó este sábado la franquicia.

Young, quien lideró la liga norteamericana de baloncesto en asistencias la temporada pasada, no ha jugado desde que se lesionó en la victoria por 117-112 sobre los Brooklyn Nets el 29 de octubre.

"Continúa incrementando sus actividades de reacondicionamiento y se espera que vuelva a los entrenamientos la próxima semana", dijeron los Hawks. "Su situación se actualizará según corresponda".

Cuatro veces All-Star, Young, de 27 años, promediaba 17,8 puntos y 7,8 asistencias por partido cuando quedó fuera de acción.

Su regreso debería suponer un gran impulso para los Hawks (14-12), que han perdido cuatro de sus cinco partidos en diciembre, incluida una abultada derrota ante los Detroit Pistons el viernes.