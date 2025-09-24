Zelenski advierte que Europa no puede permitirse "perder Moldavia" por influencia rusa
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, advirtió el miércoles que Europa no puede permitirse p
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, advirtió el miércoles que Europa no puede permitirse perder Moldavia a manos de la influencia rusa, siguiendo los pasos de Bielorrusia y Georgia, que han entrado en la órbita de Moscú.
"Rusia está tratando de hacer con Moldavia lo que Irán hizo en su día con el Líbano, y la respuesta global, una vez más, no es suficiente. Ya hemos perdido a Georgia en Europa... y, durante muchos, muchos años, Bielorrusia también ha ido avanzando hacia la dependencia de Rusia. Europa no puede permitirse perder también a Moldavia", afirmó Zelenski en la Asamblea General de la ONU.
gw/sms/dga/val
LA NACION
Otras noticias de Ucrania
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Video | La policía de Nueva York bloqueó a Macron para dejar pasar a Trump: así reaccionó el francés
- 2
En Florida: qué significa si una serpiente aparece en tu casa
- 3
Nueva ley de Gavin Newsom en California: qué hacer si agentes del ICE aparecen con el rostro cubierto en una redada
- 4
Horóscopo semanal de Mhoni Vidente: las predicciones para cada signo del 22 al 26 de septiembre de 2025