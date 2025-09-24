Zelenski advierte que Europa no puede permitirse "perder Moldavia" por influencia rusa

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, advirtió el miércoles que Europa no puede permitirse perder Moldavia a manos de la influencia rusa, siguiendo los pasos de Bielorrusia y Georgia, que han entrado en la órbita de Moscú.

"Rusia está tratando de hacer con Moldavia lo que Irán hizo en su día con el Líbano, y la respuesta global, una vez más, no es suficiente. Ya hemos perdido a Georgia en Europa... y, durante muchos, muchos años, Bielorrusia también ha ido avanzando hacia la dependencia de Rusia. Europa no puede permitirse perder también a Moldavia", afirmó Zelenski en la Asamblea General de la ONU.

gw/sms/dga/val