LA NACION

Zelenski advierte que Europa no puede permitirse "perder Moldavia" por influencia rusa

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, advirtió el miércoles que Europa no puede permitirse p

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Zelenski advierte que Europa no puede permitirse "perder Moldavia" por influencia rusa
Zelenski advierte que Europa no puede permitirse "perder Moldavia" por influencia rusaShutterstock

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, advirtió el miércoles que Europa no puede permitirse perder Moldavia a manos de la influencia rusa, siguiendo los pasos de Bielorrusia y Georgia, que han entrado en la órbita de Moscú.

"Rusia está tratando de hacer con Moldavia lo que Irán hizo en su día con el Líbano, y la respuesta global, una vez más, no es suficiente. Ya hemos perdido a Georgia en Europa... y, durante muchos, muchos años, Bielorrusia también ha ido avanzando hacia la dependencia de Rusia. Europa no puede permitirse perder también a Moldavia", afirmó Zelenski en la Asamblea General de la ONU.

gw/sms/dga/val

LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. La policía de Nueva York bloqueó a Macron para dejar pasar a Trump
    1

    Video | La policía de Nueva York bloqueó a Macron para dejar pasar a Trump: así reaccionó el francés

  2. En Florida: qué significa si una serpiente aparece en tu casa
    2

    En Florida: qué significa si una serpiente aparece en tu casa

  3. Qué hacer si agentes del ICE aparecen con el rostro cubierto en una redada
    3

    Nueva ley de Gavin Newsom en California: qué hacer si agentes del ICE aparecen con el rostro cubierto en una redada

  4. Horóscopo semanal de Mhoni Vidente: las predicciones para cada signo del 22 al 26 de septiembre de 2025
    4

    Horóscopo semanal de Mhoni Vidente: las predicciones para cada signo del 22 al 26 de septiembre de 2025

Cargando banners ...