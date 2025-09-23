Zelenski elogia el "gran cambio" en la posición de Trump sobre Ucrania
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, expresó su satisfacción el martes por el cambio de posi
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, expresó su satisfacción el martes por el cambio de posición de su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la guerra en Ucrania, después de que este declarara que Kiev podía vencer a Moscú.
"Esta declaración de Donald Trump supone un gran cambio", declaró durante una rueda de prensa, en referencia al mensaje publicado por el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social tras la reunión que ambos mantuvieron en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU.
Trump "comprende claramente la situación y está bien informado sobre todos los aspectos de esta guerra", elogió también Zelenski en una publicación en redes sociales.
