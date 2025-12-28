Zelenski espera cerrar un acuerdo de paz para Ucrania en su reunión con Trump

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se reunirá este domingo en Florida con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en busca de su aprobación para una nueva propuesta destinada a poner fin al conflicto con Rusia, que se prolonga por casi cuatro años.

El plan de 20 puntos, fruto de semanas de intensas negociaciones entre Estados Unidos y Ucrania, carece del visto bueno de Moscú, y el encuentro cara a cara en Florida se producirá tras un masivo ataque ruso con misiles y drones contra Kiev.

La reunión, organizada por Trump en su opulenta residencia de Mar-a-Lago, será el primer encuentro en persona entre ambos líderes desde octubre, cuando el presidente estadounidense se negó a conceder la petición de Zelenski de misiles Tomahawk de largo alcance.

Durante una escala en la ciudad canadiense de Halifax el sábado, Zelenski dijo esperar que las conversaciones sean "muy constructivas" y afirmó que el presidente ruso, Vladimir Putin, había mostrado sus cartas con el último ataque contra la capital ucraniana.

"Este ataque es, otra vez, la respuesta de Rusia a nuestros esfuerzos de paz. Y esto realmente demostró que Putin no quiere la paz, y nosotros sí queremos la paz", señaló.

Desde que Putin ordenó la invasión a Ucrania en febrero de 2022, gran parte del este y el sur del país quedó devastada por los combates y decenas de miles de personas han muerto.

- "Pleno apoyo" -

En Halifax, Zelenski mantuvo una teleconferencia con líderes europeos que, según el canciller alemán Friedrich Merz, comprometieron su "pleno apoyo" a los esfuerzos de paz.

Rusia ha acusado a Ucrania y a sus aliados europeos de intentar "torpedear" un plan previo, mediado por Estados Unidos, para detener los combates.

Los dirigentes de la UE Ursula von der Leyen y Antonio Costa, que participaron en la teleconferencia, aseguraron que el respaldo de la Unión Europea a Ucrania no flaqueará nunca y prometieron mantener la presión sobre el Kremlin para que acepte un acuerdo.

Hasta ahora, Trump no se ha comprometido con la nueva propuesta de paz.

"Zelenski no tiene nada hasta que yo lo apruebe", advirtió el presidente en una entrevista con el medio Politico el viernes. "Así que veremos qué trae".

Las conversaciones abordarán un plan que detendría la guerra a lo largo de las líneas del frente actuales y podría exigir que Ucrania retire tropas del este, permitiendo la creación de zonas desmilitarizadas de amortiguamiento.

El texto contiene el reconocimiento más explícito hasta ahora por parte de Kiev de posibles concesiones territoriales. Pero no contempla que Ucrania se retire del 20% de la región oriental de Donetsk que aún controla, que es la principal exigencia territorial de Rusia.

Trump ha convertido el fin de las guerras en Ucrania y Gaza en el eje de su segundo mandato, en el que se autoproclama "presidente de la paz".

Pero la guerra de Ucrania, según él mismo ha admitido, ha resultado mucho más difícil de lo que esperaba, y el presidente ha expresado repetidamente su frustración con ambas partes por no lograr una tregua.

- Garantías de seguridad -

En Canadá, Zelenski declaró a periodistas que las garantías de seguridad serían un aspecto clave de las conversaciones en Florida.

"Las garantías de seguridad deben ser simultáneas con el fin de la guerra, porque debemos tener la confianza de que Rusia no volverá a iniciar la agresión", subrayó.

"Necesitamos garantías de seguridad sólidas. Debatiremos esto y debatiremos las condiciones", señaló.

Ucrania insiste en que necesita más apoyo europeo y estadounidense en términos de financiación y armamento, especialmente drones.

El primer ministro canadiense Mark Carney, que se reunió con Zelenski durante su escala el sábado, anunció US$2.500 millones canadienses (US$1.820 millones de dólares estadounidenses) en nueva ayuda económica para colaborar en la reconstrucción de Ucrania cuando termine la guerra.

El último ataque ruso la noche del viernes, en el que 500 drones y 40 misiles golpearon la capital ucraniana y su infraestructura, dejó dos muertos y decenas de heridos, y cortó la electricidad y la calefacción a cientos de miles de residentes de la región de Kiev en plena ola de frío.