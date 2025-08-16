Zverev acaba con la racha de Shelton y jugará semis de Cincinnati ante Alcaraz
El tenista alemán Alexander Zverev asestó este viernes una rotunda derrota al estadounidense Ben...
El tenista alemán Alexander Zverev asestó este viernes una rotunda derrota al estadounidense Ben Shelton y avanzó a las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati, donde enfrentará al español Carlos Alcaraz.
Zverev, número tres mundial, superó en este cruce de cuartos de final a Shelton (6) por un doble 6-2 y dejó el torneo sin representantes locales en el cuadro masculino.
El alemán, campeón del evento en 2021, no concedió un solo break al joven jugador de Atlanta, que competía en Cincinnati sin apenas descanso después de alzar este mes su primer trofeo de categoría Masters 1000 en Toronto.
Shelton, que había perdido sus tres duelos anteriores ante el germano, se despidió de una racha de nueve partidos ganados de forma consecutiva.
El sábado, Zverev pugnará por su segunda final de Cincinnati frente a Alcaraz mientras el italiano Jannik Sinner, defensor del título, tendrá como inesperado rival en la otra semifinal al francés Térence Atmane, número 136 de la ATP.
