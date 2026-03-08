Zverev supera a Nakashima y avanza a la cuarta ronda de Indian Wells

El alemán Alexander Zverev, cuarto cabeza de serie, tuvo que ir al límite este domingo para alcanzar la cuarta ronda en Indian Wells, tras imponerse a un determinado Brandon Nakashima por 7-6 (7/2), 5-7, 6-4.

Zverev solo tuvo un punto de quiebre contra su rival, número 30 del ranking, hasta el tercer set. Falló sus dos primeras oportunidades antes de finalmente aprovechar una, rompiendo el servicio del estadounidense en el último juego para sellar la victoria.

"Tiene un saque increíble, y uno no piensa en eso", dijo Zverev sobre Nakashima, quien conectó 17 aces contra los 15 del alemán.

"Su colocación al saque es probablemente la mejor del mundo. Lo que le falta en potencia, sin duda lo tiene en colocación. No tuve ninguna oportunidad de romperle el servicio durante los primeros dos sets y medio, y la única oportunidad que tuve, la aproveché al final", dijo el alemán.

Zverev se enfrentará al italiano Flavio Cobolli, decimoquinto cabeza de serie, o al estadounidense Frances Tiafoe por un puesto en los cuartos de final.

El número dos del mundo, Jannik Sinner, encabezará la jornada masculina el domingo ante el canadiense Denis Shapovalov.

El italiano busca mantener viva su aspiración a un primer título en Indian Wells.

En el último partido de la jornada, el estadounidense Tommy Paul (23º) se enfrentará al brasileño de 19 años João Fonseca (35º), que salvó dos puntos de partido en su victoria en segunda ronda sobre Karen Khachanov (16º).