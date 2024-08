Cuándo es el próximo feriado después del 17 de agosto

Escuchar

Tras el feriado del 17 de agosto, del cual pocos pudieron disfrutar porque este 2024 cayó sábado, muchos se preguntan cuándo es el próximo día asueto. Los argentinos suelen aprovechar este tipo de días para descansar, hacer actividades especiales con sus seres queridos e incluos hacer algún viaje.

Lamentablemente, se deberá esperar más de un mes para poder tener un día no laborable. Esto se debe a que septiembre se caracteriza por ser un período en que no suele haber asuetos. Solo un pequeño grupo de personas tendrán día extra de descanso: el 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro en honor de Domingo Faustino Sarmiento, quien impulsó la educación en la Argentina. Por ese motivo, en esta jornada se cierran las puertas de las escuelas, aunque, como no es un asueto nacional, el resto de los servicios y actividades funciona de manera habitual. Entonces, ¿cuándo es el próximo feriado nacional?

El próximo feriado es en octubre Freepik

Cuándo es el próximo feriado nacional

El próximo feriado en la Argentina es el viernes 11 de octubre. Se trata de un feriado con fines turísticos que estableció el Gobierno este año. Se eligió esta fecha porque el 12 de octubre ―que es un asueto nacional― cae un sábado y no se puede trasladar a otro día de la semana. De esa forma, se creó este fin de semana largo de tres días para promover los viajes en temporada baja.

En el país se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural durante el 12 del décimo mes del año. Tiene como objetivo de concientizar sobre la importancia de apoyar, promover y difundir los valores y costumbres de los pueblos originarios del país. Esta jornada toma la fecha del día de 1492 en que se produjo el primer contacto registrado entre europeos y americanos, cuando la expedición liderada por Cristóbal Colón desembarcó en Guanahani, una isla de las Bahamas y se encontró con sus pobladores de etnia taína.

Cabe aclarar que los feriados turísticos tienen el mismo estatus que aquellos que responden a un evento histórico o similares. Por lo tanto, según la Ley de Contrato de Trabajo, los empleados que sean convocados a sus empleos en dicha fecha tienen derecho a cobrar el doble de una jornada regular.

El calendario completo de los feriados que quedan de 2024

Todos los feriados que quedan en 2024 Freepik

A continuación figura el listado de feriados que se avecinan en la segunda parte del año después del 17 de agosto, y que significarán para muchos trabajadores del país un receso más prolongado que el habitual:

Octubre

Viernes 11 de octubre: feriado turístico

Sábado 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Noviembre

Lunes 18 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20/11)

Diciembre

Domingo 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Miércoles 25 de diciembre: Navidad

