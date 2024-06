Feriados de junio 2024: cuáles son los días laborables de la próxima semana

Escuchar

En mayo hubo algunos feriados que no formaron fines de semana largos. Junio, en cambio, presenta una semana muy particular en la cual se complementan distintas fechas de asueto para dar solamente dos jornadas laborales con un fin de semana de tres días y otro XL de cuatro: el lunes 17, el jueves 20 y el viernes 21 no se trabaja.

La semana del 17 de junio es muy particular, ya que tiene una semana con solo dos días laborables

La semana más corta de junio: todos los días feriados

La tercera semana de junio es atípica, ya que el lunes 17, que es feriado por el Pase a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes, una fecha que conmemora a este prócer argentino de origen salteño en el día de su muerte. Aunque se trata de un feriado trasladable, en este caso la jornada de descanso coincide con la efeméride, porque el militar y gobernador de su provincia durante buena parte de la Guerra de Independencia murió el 17 de junio de 1821.

El 17 de junio se celebra con un feriado el Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes, prócer de la Independencia (En foto: "El Gral. Güemes y sus Gauchos" Óleo sobre tela de D. Bourrelly - Francia 1922) http://www.portaldesalta.gov.ar/iconografia.html

El martes 18 y el miércoles 19 son días laborables, pero la rutina vuelve a pausarse para muchos el jueves 20 de junio, cuando el país celebre el Día de la Bandera en la fecha del fallecimiento de Manuel Belgrano, prócer de la independencia y creador del pabellón nacional. A diferencia del Pase a la Inmortalidad de Güemes, esta fecha es un feriado inamovible del calendario.

Al día siguiente sigue el descanso, ya que el Gobierno dispuso que el viernes 21 sea un feriado puente, lo que conforma un feriado extralargo de cuatro días hasta el domingo 23. Es el segundo día de este tipo en lo que va del año, luego del pasado lunes 1 de abril, y queda a futuro la jornada del 11 de octubre, previa al Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

El 20 de junio es el Día de la Bandera en conmemoración del aniversario de la muerte de Manuel Belgrano, creador de la bandera nacional Archivo

Cabe aclarar que aunque son feriados de distinto tipo, en todos se aplica lo previsto para las jornadas dominicales, es decir que, según define la Ley de Contrato de Trabajo, el descanso es mandatorio, y quienes sean convocados a sus puestos de trabajo tienen derecho a cobrar el doble de una jornada regular.

Feriados: cómo es la semana con dos días laborables del 17 al 21 de junio

Lunes 17 de junio: feriado por el Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes

Martes 18 de junio: día laboral

Miércoles 19 de junio: día laboral

Jueves 20 de junio: feriado por el Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano

Viernes 21 de junio: feriado puente

El calendario completo de los feriados que quedan del 2024

Aunque las jornadas de descanso de junio son esperadas por muchos, una vez que pasen quedarán otros feriados de este 2024:

Julio

Martes 9 de julio: Día de la Independencia

Agosto

Sábado 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Octubre

Viernes 11 de octubre: feriado turístico

Sábado 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Noviembre

Lunes 18 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20/11)

Diciembre

Domingo 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Miércoles 25 de diciembre: Navidad

LA NACION

Temas Feriado