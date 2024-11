Cuándo es el primer feriado de 2025

El fin de año se acerca y ya muchos se preguntan cuál es el primer feriado de 2025, una fecha que como es lógico corresponde al 1° de enero, día de Año Nuevo.

Esta jornada corresponde al primer día del período que inicia, y está instituida como feriado nacional por la ley 27.399, también llamada De establecimiento de feriados y fines de semana largos. Al tratarse de un feriado inamovible, no se lo puede correr a otra jornada. En 2025, la jornada del 1° de enero va a caer

iércoles, por lo que el primer descanso del año será en el medio de la semana.

El festejo de Año Nuevo constituye el primer feriado del 2025 (Foto: Twitter/@nmas)

Además, ya pueden conocerse los feriados y días no laborables del año entrante, ya que el Gobierno oficializó los días no laborables turísticos que dispuso en 2025. A diferencia de los feriados, según lo que establece la ley, el descanso en los días no laborables corresponde en última instancia al empleador, y en caso de que se deba acudir al puesto de trabajo, corresponde paga simple.

Cuáles son los feriados confirmados de 2025 y los puente

Si bien el Gobierno estableció los días no laborables puente, aún no se oficializó el calendario de feriados 2025. Sin embargo, hay una serie de días de descanso que se pueden adelantar y están detallados en la ley 27.399 de “Establecimiento de feriados y fines de semana largos” que define cuáles son los feriados nacionales inamovibles, establecidos por ley. Algunos de ellos, como el Año Nuevo o los días de Carnaval, se ajustan a las vicisitudes del calendario gregoriano, y así cambian año tras año su lugar en la semana. Por otro lado, determinadas fechas patrias están fijadas en las efemérides que conmemoran. También están los feriados trasladables, categoría que agrupa a distintas celebraciones que pueden caer en fin de semana, moverse al lunes anterior cuando caigan un martes o miércoles, o al posterior si caen un jueves o viernes.

El Gobierno definió los días no laborables puente del 2025 Shutterstock

Enero

Miércoles 1° de enero: Año Nuevo (feriado inamovible)

Marzo

Lunes 3 y martes 4 de marzo: Carnaval (feriado inamovible)

Lunes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible)

Abril

Miércoles 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible)

Jueves 17 de abril: Jueves Santo (día no laborable)

Viernes 18 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible)

Mayo

Jueves 1° de mayo: Día del Trabajador (feriado inamovible)

Viernes 2 de mayo: día no laborable puente

Domingo 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)

Junio

Lunes 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (se trasladaría del martes 17 de junio por ser un feriado trasladable)

Viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)

Julio

Miércoles 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible)

Agosto

Viernes 15 de agosto: día no laborable puente

Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

Octubre

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se trasladaría del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable).

Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)

