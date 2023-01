Horóscopo de Acuario de hoy: domingo 1 de Enero de 2023

Sepa que aislarse no le traerá ningún beneficio, no permita que su timidez le gane. No es momento para reprimirse, intente abrirse a los demás.

Fechas: 20 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el domingo 1 de Enero

Amor: Su mundo afectivo le reclama que tome una actitud más comprometida. Deje que la ternura se adueñe de sus actos y verá que el vinculó crecerá.

Riqueza: Manténgase muy atento a todo lo relacionado con la entrada y salida de dinero, ya que podrían surgir algunos gastos que no tenía planeados hacer.

Bienestar: Trate de liberarse de los pensamientos. Intente exteriorizar todo lo que piensa y no se guarde nada, caso contrario, le repercutirá negativamente en su salud.

Semana del 12 al 18 de julio para Acuario

Urano (regente del ascendente en Acuario) continúa su marcha directa por Tauro, en la base emocional de tu carta natal, y este fin de semana conecta en cuadratura con la Luna (fuente de cuidado del zodíaco) en tu signo. Esta interacción es sutil pero en términos psicológicos ilumina algo que viene pasándote hace un tiempo, algo que se siente como un tironeo, y puede servir para ir detectando cuál es tu posición en el tema. Tip: ¿estás llevando un registro de lo que te pasa?

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Durante esta jornada, tendrá la posibilidad de conectarse con su entorno de un modo simple y profundo. No desperdicie la oportunidad que le deparará esta jornada.

Amor: Vivirá una jornada bastante constructiva, ya que las personas que realmente lo quieren van a aconsejarlo bien en ese problema que tanto lo aqueja.

Riqueza: Si adopta una postura rígida, ciertas cuestiones profesionales podrán complicarse más de lo que esperaba. No desoiga las ordenes que le da su jefe.

Bienestar: Comprenda que junto a sus amigos, hallará la contención emocional que necesita. Si se siente con poco ánimo, organice un encuentro con ellos para esta noche.

