Horóscopo de Acuario de hoy: domingo 12 de octubre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del domingo 12 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Acuario

Prepárese, ya que esta mañana una persona cercana a usted le dará un consejo muy sabio que lo podrá aplicar en su vida personal y podrá resolver ese problema.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el domingo 12 de octubre

Amor: Prepárese, ya que obtendrá la oportunidad de conocer a su enamorado en ese viaje que tiene pensado realizar. Evite limitarse a las nuevas relaciones que surjan.

Riqueza: Florecerán cambios inesperados donde deberá buscar una alternativa diferente de trabajo. Anímese a las cosas nuevas que puedan surgir en estos días.

Bienestar: Intente ejercitar algún deportes al iniciar el día, sepa que lo liberará de viejas tensiones y se sentirá renovado. Comenzará el día de buen animo.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Seria bueno que deje de divulgar muchos de los planes futuros que tiene a su entorno. Aunque no lo crea siempre existe alguna persona envidiosa.

Amor: No dude e invite a cenar a su alma gemela a ese sitio que tanto le gusta a ella. Acérquese y bríndele el cariño que le esta reclamando hace tiempo.

Riqueza: Intente verificar el estado de sus ingresos y reformular el manejo de los mismo. De esta forma, logrará un mejor rendimiento del dinero en su economía.

Bienestar: Evite encerrarse en su hogar. Haga contacto con los demás y no se aburra solo. Piense un poco más en usted e inicie ese curso que tanto le interesa.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
