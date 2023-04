Horóscopo de Acuario de hoy: domingo 16 de Abril de 2023

Probablemente será un período de dudas y cierto negativismo con la gente que se rodea. Momento para conocer gente nueva y cambiar el entorno afectivo.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el domingo 16 de Abril

Amor: Se sentirá muy desanimado por esa situación que atravesó. Tendrá necesidad de recibir afecto y comprensión de su pareja. Permítase una entrega sincera.

Riqueza: Después de tantas idas y vueltas al fin llegará a un acuerdo con su socio. Ambos conseguirán un buen equilibrio y lograrán el éxito en ese negocio.

Bienestar: Sea cuidadoso con la alimentación que tiene, ya que los excesos podrían provocarle ciertas molestias al organismo. Trate de disminuir las porciones.

Semana del 12 al 18 de julio para Acuario

Acuario debe cuidarse esta semana de aquellas personas que lo aconsejan sin real interés. Aunque puede que en lo laboral se vea presionado, debe despreocuparse porque en el futuro inmediato habrá abundancia. Para ello, será necesario que produzca cambios que favorezcan su trabajo. En caso de equivocarse, debe actuar rápidamente y evitará consecuencias.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Aprenda que no conseguirá nada, si no empieza a luchar por lo que quiere. No se agote en el intento, siempre los resultados justifican los esfuerzos.

Amor: No permita que su mal genio destruya la relación que construyó hace tiempo. Deje de comportarte tan cruel con su alama gemela, ya que podría alejarse de usted.

Riqueza: Solo por este día, ignore los problemas domésticos que están surgiendo en este último tiempo. Esto podría restarle energía en el plano profesional.

Bienestar: Momento para desplegar su creatividad y hacer eso que tanto lo apasiona en su vida. Goce sin culpas del ocio, ya que la diversión será su mejor terapia.

