Horóscopo de Acuario de hoy: domingo 16 de noviembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del domingo 16 de noviembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Acuario
Posiblemente, será una jornada excesiva de preocupaciones y responsabilidades. Sepa que tendrá que confrontar de a un tema y logrará obtener buenos resultados.
Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero
Qué le espera a Acuario el domingo 16 de noviembre
Amor: Intente formar algunas relaciones equilibradas y así podrá vencer cualquier dificultad en el amor. Un encuentro intimo, le hará relevar sensaciones nuevas.
Riqueza: Será una jornada para que se olvide totalmente de la compras innecesarias que esta haciendo últimamente. Cierre su bolsillo y verá que su dinero le dura más.
Bienestar: Deje de postergar el cuidado de su salud y evite los excesos. Aproveche la tarde para hacer ejercicios y así podrá combatir la ansiedad que tiene.
Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer
Cuando se relacione con los demás, necesitará moderar su carácter. Procure encarar la vida desde otro punto de vista, sin ser tan agresivo con la gente que lo rodea.
Amor: Este atento, ya que se enfrentará a un familiar muy cercano que hace tiempo tienen problemas y terminarán discutiendo. Si puede evitarlo, hágalo.
Riqueza: Destine algún tiempo de la tarde, para realizar las cuentas necesarias y así poner en orden su estado financiero. Si no puede saldar todo, pague lo más urgente.
Bienestar: En caso de sufrir alguna dolencia o malestar, hágase ver con algún especialista sobre el tema y cumpla con el tratamiento completo que le indican.
