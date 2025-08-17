Horóscopo de Acuario de hoy: domingo 17 de agosto de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del domingo 17 de agosto en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Acuario
Si no quiere que nadie le reclame algo, empiece a manejar los tiempos con mayor cuidado y responsabilidad. Si usted obra bien nadie le reclamará nada.
Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero
Qué le espera a Acuario el domingo 17 de agosto
Amor: Evite los celos, ya que le podrían provocar un malestar emocional difícil de controlar. Intente confiar en su enamorado, no busque fantasmas donde no los hay.
Riqueza: Entienda que no un momento optimo para gastar a cuenta, ya que a fin de mes puede llegar a arrepentirse. Espere mejores momentos para hacer esas compras innecesarias.
Bienestar: Jornada para reencontrarse consigo mismo, necesitará estar en silencio. Acérquese a su biblioteca y escoja algún libro de su agrado para leerlo.
Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer
Sepa que si sigue mostrándose impulsivo e impaciente, no logrará resolver todos los temas en un solo día. Baje los niveles de ansiedad y todo se acomodará.
Amor: Intente descubrir sus propios errores y reparar las equivocaciones que tuvo. Trate de no enojarse con su pareja, ya que usted fue el culpable.
Riqueza: No dude y asista a la reunión, evite discutir con sus colegas. Comprenda que cada uno puede dar su punto de vista y entre todos llegar a una buena conclusión.
Bienestar: Admita sus limites físicos y tome las precauciones para no salir perjudicado. Recuerde que su cuerpo es la herramienta para concretar sus fines.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
