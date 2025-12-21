LA NACION

Horóscopo de Acuario de hoy: domingo 21 de diciembre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del domingo 21 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Acuario

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Acuario de hoy: domingo 21 de diciembre de 2025
Horóscopo de Acuario de hoy: domingo 21 de diciembre de 2025

Ponga un poco más de esperanza en las transformaciones que esta dispuesto a realizar para su vida. Sepa que alcanzará el éxito con un cerrar y abrir de ojos.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el domingo 21 de diciembre

Amor: Sepa que la Luna en su signo le hará transitar caminos inusuales que le harán renovarla pasión con su alma gemela. No tenga miedo y anímese a recorrerlos.

Riqueza: Abra los ojos, las oportunidades económicas serán demasiadas y podrá escoger alguna muy interesante. Sepa que los temas laborales le brindará satisfacciones.

Bienestar: Pretenda calmar las ansiedades, de lo contrario, no podrá estar integro en la vida. Si no puede sobrellevarlo solo, busque ayuda profesional.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Intente poner al día todas las obligaciones que tiene pendiente. Esto lo ayudará a ordenar sus ideas y a conectarse con el verdadero sentido de la vida.

Amor: Deje de pensar tanto y ame como se debe a la persona que esta a su lado por lo que es realmente. La relación es de a dos, no intente modificarla.

Riqueza: Manténgase firme en cada uno de sus proyectos. No permita que las opiniones pesimistas de su pareja lo desanime y descarte sus sueños profesionales.

Bienestar: Cuando comience a interesarse un poco más por la gente que lo rodea, verá que su alma empezará a crecer. Deje de ser tan individualista en la vida.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
Más leídas de Horóscopo
  1. El horóscopo chino de la tercera semana de diciembre
    1

    Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 15 al 21 de diciembre

  2. Cómo impacta la Luna nueva en Sagitario en el ascendente
    2

    Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 19 de diciembre?

  3. Estos son los cinco signos del Zodíaco menos honestos
    3

    Cuáles son los signos del Zodíaco menos honestos

  4. El regalo ideal para cada persona según su signo del Zodíaco
    4

    Para Navidad: el regalo ideal para cada persona según su signo del Zodíaco

Cargando banners ...