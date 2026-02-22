Horóscopo de Acuario de hoy: domingo 22 de febrero de 2026

Propóngase efectuar nuevas tareas, de esta forma se le abrirá la mente a lo desconocido y podrá obtener como resultado experiencias muy positivas.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el domingo 22 de febrero

Amor: Mientras que usted se resista a comunicar sus verdaderos sentimientos, continuará quejándose de que su pareja no lo comprende. Sea más transparente.

Riqueza: No se deje llevar por los impulsos. Piense bien lo que quiere hacer con ese dinero antes de invertirlo en un proyecto donde no obtenga ganancias.

Bienestar: Aléjese de quienes puedan ser obstáculos para el progreso que esta buscando. Este atento con las personas que se rodea en su entorno.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Este preparado, ya que su inseguridad conspirará en contra de todos sus objetivos. Proyecte las metas y trate de cumplirlas de una manera ordenada.

Amor: Surgirán conflictos con sus seres queridos, a causa de la falta de apego en el hogar. Evite dispersar sus energías afectivas en otro ámbito.

Riqueza: Busque precios y calidad antes de comprar, intente ser más medido con sus gastos. No gaste a cuenta, ya que podría afectarle negativamente a su economía.

Bienestar: Si ha comenzado el gimnasio, ya que esta excedido de peso, procure no exagerar con los ejercicios fuertes ya que podría padecer lesiones musculares.

