Horóscopo de Acuario de hoy: domingo 29 de marzo de 2026

Magnifico día para que renuncie a los hábitos pocos favorables que esta teniendo últimamente. Reemplácelos por aquellos que lo benefician realmente.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el domingo 29 de marzo

Amor: Buen momento para definir el compromiso. Trabaje para que su relación, se afiance y perdure en el tiempo. Gran crecimiento en la relación de pareja.

Riqueza: Muéstrese dispuesto, ya que su jefe podría ponerlo al frente de ese proyecto que viene gestando hace muchos meses. Prepárese y acepte la propuesta.

Bienestar: Si piensa en recuperar su silueta, la jornada se presenta propicia para iniciar una dieta. Empiece a reducir la ingesta de los dulces y los carbohidratos.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

No dude en confiar en sus amigos. Sepa que ellos lo ayudarán a cimentar su futuro, ya que lo apoyarán en todo lo que necesite para su vida.

Amor: Intente establecer relaciones equilibradas y así podrá vencer cualquier dificultad en el amor. Verá que de esta forma, todo fluirá mejor en lo afectivo.

Riqueza: Deje de poner excusas y en este día procure administrar las finanzas. La Luna en oposición, podría afectar negativamente su presupuesto económico.

Bienestar: Durante esta tarde, lo más optimo será pasarlo entre amigos. De esta forma, podrá desconectarse del trabajo y de tanto stress que ha adquirido diariamente.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |