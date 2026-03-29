Horóscopo de Acuario de hoy: domingo 29 de marzo de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del domingo 29 de marzo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Acuario
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Magnifico día para que renuncie a los hábitos pocos favorables que esta teniendo últimamente. Reemplácelos por aquellos que lo benefician realmente.
Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero
Qué le espera a Acuario el domingo 29 de marzo
- Amor: Buen momento para definir el compromiso. Trabaje para que su relación, se afiance y perdure en el tiempo. Gran crecimiento en la relación de pareja.
- Riqueza: Muéstrese dispuesto, ya que su jefe podría ponerlo al frente de ese proyecto que viene gestando hace muchos meses. Prepárese y acepte la propuesta.
- Bienestar: Si piensa en recuperar su silueta, la jornada se presenta propicia para iniciar una dieta. Empiece a reducir la ingesta de los dulces y los carbohidratos.
Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer
No dude en confiar en sus amigos. Sepa que ellos lo ayudarán a cimentar su futuro, ya que lo apoyarán en todo lo que necesite para su vida.
- Amor: Intente establecer relaciones equilibradas y así podrá vencer cualquier dificultad en el amor. Verá que de esta forma, todo fluirá mejor en lo afectivo.
- Riqueza: Deje de poner excusas y en este día procure administrar las finanzas. La Luna en oposición, podría afectar negativamente su presupuesto económico.
- Bienestar: Durante esta tarde, lo más optimo será pasarlo entre amigos. De esta forma, podrá desconectarse del trabajo y de tanto stress que ha adquirido diariamente.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |