Horóscopo de Acuario de hoy: domingo 5 de octubre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del domingo 5 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Acuario
- 1 minuto de lectura'
Aprenda que cuando empiece algo, debe enfocar sus energías en un solo objetivo por vez. Trate de no dispersar las fuerzas en diferentes caminos.
Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero
Qué le espera a Acuario el domingo 5 de octubre
Amor: Por más que sea una persona tranquila, sepa que no debe permitir que su pareja lo maltrate con criticas permanentes. No debe tolerarlo.
Riqueza: Deje de dar vueltas y aduéñese del cargo que tanto le interesa. Sepa que cuenta con los recursos necesario, haga valer su aptitud de líder.
Bienestar: Corte con los excesos de todo tipo. Evite caer en las tentaciones, busque alguna actividad para ocupar su tiempo de ocio.
Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer
Transitará por un período de dudas en las amistades y cierto negativismo con la gente que lo rodea. Momento de conocer gente nueva y cambiar el entorno.
Amor: En este día, el rencor no lo dejarán actuar equilibradamente en la toma de una decisión amorosa. Antes de actuar, relájese y piense con la razón.
Riqueza: Jornada para poner freno a los movimientos financieros y tratar de equilibrar la economía. Por la tarde, realice una lista de todas las deudas que tiene pendientes.
Bienestar: No permita que su energía se agote, solo comprométase hasta donde puede hacerlo. Conserve la postura, de lo contrario, sufrirá contracturas y cefaleas.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
Otras noticias de Horóscopo de hoy
- 1
Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 29 de septiembre al 5 de octubre
- 2
Los mejores días para cortarse el pelo en octubre en la Argentina, según el calendario lunar 2025
- 3
Amor y pasión en octubre 2025: ¿cómo afectan la energía de los planetas a tu signo del Zodíaco?
- 4
Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 3 de octubre?