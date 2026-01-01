Horóscopo de Acuario de hoy: jueves 1 de enero de 2026

Siempre que se proponga realizar un cambio en su vida, necesitará ir paso a paso. De esta forma, podrá adaptarse a los mismos sin ningún inconveniente.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el jueves 1 de enero

Amor: Deje de buscar la felicidad en otras personas, entienda que uno mismo la genera día a día en la vida. No culpe a los demás de sus carencias afectivas.

Riqueza: Si hoy tiene que aceptar una propuesta laboral, ante todo debería escuchar a su voz interior. Piense bien la respuesta antes de dar un si apresurado.

Bienestar: Hace días que esta bastante irritante con la gente que lo rodea, evite dañar los vínculos afectivos. Sepa que en ciertas ocasiones, es mejor callar.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Busque actividades que lo relajen y lo desconecten de las obligaciones cotidianas que vive. Si no lo hace, podría sufrir una crisis emocional y física.

Amor: Etapa propicia para consolidar el vínculo con su alma gemela, hablen de planes y metas que quieran cumplir juntos. Afianzarán aun más el vínculo.

Riqueza: Debería caminar a paso firme y no dejarse influenciar por terceros. Pronto recibirá las gratificaciones tan esperadas por usted de sus superiores.

Bienestar: Como hace días que no sale de su hogar, debería hacer un esfuerzo por controlarse en las comidas, evite los dulces en gran cantidad. Calme la ansiedad.

