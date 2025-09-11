LA NACION

Horóscopo de Acuario de hoy: jueves 11 de septiembre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del jueves 11 de septiembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Acuario

Horóscopo de Acuario de hoy: jueves 11 de septiembre de 2025

Evite involucrarse en situaciones complicadas que no le atribuyen personalmente. Ocúpese de sus propios asuntos y trate de resolverlos usted solo.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el jueves 11 de septiembre

Amor: Intente buscar el equilibrio entre su alma gemela y usted, ya que hace tiempo las relación esta declive. Evite las oscilaciones emocionales en la relación.

Riqueza: Siempre que se tenga confianza, podrá encarar cualquier negocio nuevo o actividad comercial. Ponga todo de si y logrará el éxito en el momento menos esperado.

Bienestar: Se sentirá un poco angustiado en este día, ya que recordará situaciones triste de su infancia. Llame a sus amigos o salga a distraerse un poco.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Seria bueno que deje de divulgar muchos de los planes futuros que tiene a su entorno. Aunque no lo crea siempre existe alguna persona envidiosa.

Amor: No dude e invite a cenar a su alma gemela a ese sitio que tanto le gusta a ella. Acérquese y bríndele el cariño que le esta reclamando hace tiempo.

Riqueza: Intente verificar el estado de sus ingresos y reformular el manejo de los mismo. De esta forma, logrará un mejor rendimiento del dinero en su economía.

Bienestar: Evite encerrarse en su hogar. Haga contacto con los demás y no se aburra solo. Piense un poco más en usted e inicie ese curso que tanto le interesa.

