Horóscopo de Acuario de hoy: jueves 12 de marzo de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del jueves 12 de marzo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Acuario
- 1 minuto de lectura'
Tendrá con la Luna en su signo y le convendrá aprovechar este transito para lograr los objetivos que tiene en mente hace tiempo y nunca pudo lograrlos.
Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero
Qué le espera a Acuario el jueves 12 de marzo
Amor: Esta noche, tendrá la posibilidad de expresar con espontaneidad y sin inhibiciones su intimidad. La pasión será fundamental para su vínculo amoroso.
Riqueza: No dude en pedir apoyo para cada uno de los proyectos, ya que contará con el respaldo de alguien importante. Siga por el camino actual que alcanzará su meta.
Bienestar: Abandone los hábitos solitarios y participe de nuevas actividades sociales. Le volverá la sonrisa que había perdido y logrará que todo se adapte a sus deseos.
Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer
Deje de dar vueltas y encuentre las soluciones precisas a los inconvenientes financieros. Relájese, ya que el resto de los problemas se irán arreglando solos.
Amor: Procure contenerse y hágase un tiempo para hablar profundamente con su alma gemela sobre esos temas o actitudes que últimamente tiene y no le agradan.
Riqueza: Si se decide a hacer una restructuración en su casa, sepa que será el momento justo para solicitarle a ese familiar una ayuda monetaria. Obtendrá lo que le pida.
Bienestar: Cuide su ímpetu, de lo contrario, estará predispuesto a las discusiones. En la noche, tome un baño de inmersión con sales y aceites que lo ayudará a relajarse.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
- 1
Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 9 al 15 de marzo
- 2
Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 9 al 15 de marzo
- 3
Este es el número de la suerte para cada signo del Zodíaco en marzo
- 4
Uno por uno, el mantra que debe repetir cada signo del Zodíaco para tener suerte en marzo