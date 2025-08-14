Horóscopo de Acuario de hoy: jueves 14 de agosto de 2025

Evite hacer las cosas de forma apurada. Entienda que la prisa y la desesperación no le aseguran nada. Tranquilícese y actúe con mucho cuidado.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el jueves 14 de agosto

Amor: Quite a un lado su orgullo y ego para disfrutar de la compañía de su pareja. Aunque le cueste, intente ser más compañero en la relación de pareja.

Riqueza: Por más que haya finalizado sus tareas laborales y le sobre tiempo utilícelo de manera productiva. Intente adelantar trabajo para la semana.

Bienestar: Haga uso del tiempo libre para la recreación y encuentre usted mismo el estimulo en nuevas actividades. Busque por la web algo de su agrado.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Sepa que su inconsciente podría llegar a jugarle una mala pasada. Tenga cuidado con las palabras que elige para expresar lo que siente, ya que podría salir lastimado.

Amor: Evite sentirse inconstante e insatisfecho en los sentimientos, de lo contario, la relación fluctuará. Vea que es lo que quiere y evite confundir a su alma gemela.

Riqueza: Gracias a la audacia y el poder que posee podrá desarrollar planes a futuro. No dude y tome esa decisión financiera que tiene entre manos hace meses.

Bienestar: Seguramente se despierte un tanto angustiado, evite asustarse. Realice alguna actividad y durante el día ira desapareciendo esa sensación.

