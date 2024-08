Horóscopo de Acuario de hoy: jueves 15 de agosto de 2024

Evite los esfuerzos excesivos y tómese el tiempo necesario para cumplir con todas sus obligaciones, ya que un cierto estado de indiferencia lo acompañará durante el día.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el jueves 15 de agosto

Amor: Por más que las exigencias de su enamorado lo lleguen a desbordar, maneje su vínculo con suavidad. De lo contrario, podría herir los sentimientos de su pareja.

Riqueza: Su buen tacto le permitirá hacer que sus inversiones rindan mucho más de lo esperado. Implemente nuevos métodos de trabajo y obtendrá respuestas favorables.

Bienestar: Por la tarde, huya cuanto antes del trabajo y comparta un café con sus amigos, lo que le permitirá revivir momentos cálidos y gratos.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Sepa que aislarse no le traerá ningún beneficio; no permita que su timidez le gane. No es momento para reprimirse, intente abrirse a los demás.

Amor: Su mundo afectivo le exige una actitud más comprometida. Deje que la ternura guíe sus acciones y verá cómo el vínculo crecerá.

Riqueza: Vea qué hará, ya que su progreso social y económico le exigirá sacrificios y renunciamientos. Es un tiempo oportuno para explorar nuevos territorios monetarios.

Bienestar: Trate de liberarse de los pensamientos que lo atormentan. Exteriorice todo lo que piensa y no se guarde nada porque podría afectar su salud.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

LA NACION