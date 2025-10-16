Horóscopo de Acuario de hoy: jueves 16 de octubre de 2025

En este momento, sentirá que ya no puede guardar más sus emociones. Compártalas con los demás y serán bien recibidas. Exprese todo lo que tiene adentro.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el jueves 16 de octubre

Amor: Su enamorado se mostrará un tanto resentido, intente remediar la situación a través de una charla madura. Olvide los viejos agravios y restablezcan el vínculo amoroso.

Riqueza: Prepárese, ya que de a poco los logros irán apareciendo de forma continua y en el determinado tiempo. Una vieja propuesta laboral ha tenido éxito.

Bienestar: No se sugestione, si es necesario pida disculpas y reconozca sus errores. Sepa que podría equivocarse, ya que estará propenso a las sospechas.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

En este día, la melancolía podría apoderarse por completo de usted. Si deja de pensar en cosas tristes, encontrará la forma adecuada para enfrentarla.

Amor: Durante este día, el amor le brindará una grata sorpresa que no la esperaba. Alguien muy cercano le hará una invitación a un lugar muy especial.

Riqueza: Transitará una etapa importante donde los logros laborales irán en aumento. Abra bien los ojos, ya que tendrá buenas oportunidades de ascenso en la empresa que trabaja.

Bienestar: Llame a su amigo y salgan a algún lado que ambos le agrade. Intente comprender que el aislamiento no es una buena compañía en la vida de uno.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

