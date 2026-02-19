Horóscopo de Acuario de hoy: jueves 19 de febrero de 2026

En esta jornada despertará teniendo una dosis extra de energía, la cual lo ayudará a realizar rápidamente todas sus obligaciones teniendo resultados positivos.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el jueves 19 de febrero

Amor: Si esta distanciado de sus hermanos, intente reunirse con ellos y aclaren las diferencias que existen entre ambos. No deje pasar más el tiempo.

Riqueza: Sepa que deberá escuchar los consejos de sus compañeros, no sea tan terco. De esta forma, obtendrá información muy valiosa para utilizarla en sus nuevos proyectos.

Bienestar: Deje que cargar con los resentimientos que tiene desde su niñez. Esfuércese para liberarse de la carga del pasado y verá que todo mejorará con el tiempo.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

En este día, deberá extremar su paciencia al máximo. Sepa que no debe desesperarse si hoy siente que las obligaciones lo superan más de lo habitual.

Amor: Intente establecer relaciones equilibradas y así podrá vencer cualquier dificultad en el amor. Verá que de esta forma, todo fluirá mejor en lo afectivo.

Riqueza: Momento para abandonar ciertos perjuicios que ponen en duda su capacidad laboral y no lo dejan avanzar profesionalmente en la empresa que trabaja.

Bienestar: Debería evitar los atracones fuera de horarios aunque tenga hambre. Si no cambia esta conducta rápido, sepa que no podrá bajar esos kilos de más.

