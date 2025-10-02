Horóscopo de Acuario de hoy: jueves 2 de octubre de 2025

Sera una jornada donde se enfrentará con demasiadas opciones y tendrá que decidir la más conveniente. Relájese y espere a mañana para la determinación.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el jueves 2 de octubre

Amor: Recuerde que hace unos días tuvo una charla muy importante con su pareja. Prepárese, ya que le reclamará esa definición y usted aun no podrá brindársela.

Riqueza: Trate de evitar a esas personas nocivas que trabajan con usted, ya que podrían influir negativamente en su negocio. Ponga atención en su entorno.

Bienestar: A causa de su excesivo trabajo y la falta de descanso, podría ocasionarle algunos problemas de salud debido al estrés. Intente disminuir sus responsabilidades.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Prepárese, ya que a causa de todos los esfuerzos que realizo en este tiempo será recompensado y reconocido. El éxito se acercará a usted rápidamente.

Amor: Muestre lo que siente y disfrute del momento junto a la persona que ama. Deje de guardarse adentro los sentimientos, sáquelos todos para afuera.

Riqueza: Evite exigirse más de lo habitual, ya que transitará un día muy tranquilo en el ambiente laboral. Aprovéchelo para poner al día muchas de sus tareas.

Bienestar: Momento para que aprenda a desprenderse de todo aquello que lo agobia en su vida y le provoca algún mal. Hágalo sin falta y se sentirá mucho mejor.

