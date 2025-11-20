Horóscopo de Acuario de hoy: jueves 20 de noviembre de 2025

Intente comprender que la tolerancia y la persuasión serán los medios más eficaces para lograr muchos de los proyectos tan anhelados. Haga uso de ellas.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el jueves 20 de noviembre

Amor: En este día, descubrirá que tiene mucho que decirle a su alma gemela y escuchar lo que ella siente. Permítase expresar sus sentimientos libremente.

Riqueza: Comprenda que debe invertir energía en proyectos posibles, deje de empañarse con obstáculos insuperables. Intente ver más allá de sus deseos.

Bienestar: Sepa que su cuerpo esta necesitando más movimiento que el habitual. Inscríbase hoy mismo en un club y comience a ejercitar. Escoja alguna actividad que le agrade.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Prepárese, ya que transitará un día muy complicado. No se involucre en discusiones inútiles y espere a que pase la tormenta para poder dar su opinión.

Amor: Sepa que cualquier momento su alma gemela le reclamará atención. Renueve el entusiasmo y la pasión con una iniciativa que la sorprenda por completo.

Riqueza: No desespere, pero seguramente alguien pretenderá frenar su crecimiento laboral. A pesar de todo, podrá superar sin ningún problema los obstáculos que se interpongan.

Bienestar: Si le ha salido mal el chequeo medico que se ha hecho, es el momento justo para cortar con el sedentarismo en su vida. Realice algunos cambios en la rutina.

