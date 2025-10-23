Horóscopo de Acuario de hoy: jueves 23 de octubre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del jueves 23 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Acuario
Será un excelente momento para protegerse frente a las determinaciones apresuradas y darse el tiempo necesario para las decisiones importantes.
Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero
Qué le espera a Acuario el jueves 23 de octubre
Amor: No intente forzar las cosas sin sentido. Seguramente, su pareja se mostrará fría y distante. Relájese, ya vendrán mejores momentos en el amor.
Riqueza: Descubrirá nuevas habilidades profesionales que ignoraba por completo. Sepa que muchas de las cuales lo ayudarán a encarar esos negocios exitosos.
Bienestar: Sepa que necesitará hacer una depuración física. Utilice la fitoterapia, ya que lo ayudará a eliminar las toxinas acumuladas en su organismo.
Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer
Mañana propicia para que confíe en su visión y así pueda tomar esa determinación que hace rato lo tiene preocupado. Relájese, todo saldrá de manera correcta.
Amor: Por más que le cueste entender, sepa que no es el día oportuno para declararle los sentimientos que tiene hacia esa persona que tanto anhela.
Riqueza: Deberá agudizar su ingenio laboral y así podrá tomar contacto con esas nuevas experiencias creativas. De lo contrario, se estancará como siempre.
Bienestar: Busque algún deporte para ejercitarlo de manera grupal. Esto le permitirá descargar todas las tensiones acumuladas y sentirse más aliviado durante el día.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
