LA NACION

Horóscopo de Acuario de hoy: jueves 25 de diciembre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del jueves 25 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Acuario

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Acuario de hoy: jueves 25 de diciembre de 2025
Horóscopo de Acuario de hoy: jueves 25 de diciembre de 2025

Prepárese, ya que se acerca el momento propicio para demostrarle al mundo de lo que usted es capaz de brindarle. Intente ser más solidario, no espere nada a cambio.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el jueves 25 de diciembre

Amor: Si trata de concederle un espacio a la pasión en su vida, su alma gemela se lo agradecerá. Intente demostrarle lo que verdaderamente siente por ella.

Riqueza: Aprenda a trabajar en equipo y acepte las oportunidades para posicionarse en el mercado. De esta forma, podrá alcanzar su objetivo en un menor tiempo.

Bienestar: No permita que los temas cotidianos alteren su humor en esta jornada. Júntese con gente que le asegure un par de horas divertidas y lo distienda.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Intente observar la gente que lo rodea y de esta forma, comprobará que usted tiene las mismas oportunidades que los demás. Deje de desvalorizarse sin causa.

Amor: No actúe indiferente con su pareja. Comparta sus alegrías y anhelos con ella, en poco tiempo verá que el vínculo que tienen mejorará rápidamente.

Riqueza: Período favorable para terminar con los temas legales y burocráticos. Evite dar tantas vueltas y finalice los tramites que tiene pendientes hace meses.

Bienestar: Esta mañana, antes de ingresar a su trabajo intente distraerse mirando algunas vidrieras o tomando un café en algún bar junto a un compañero de trabajo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
Más leídas de Horóscopo
  1. Cómo aprovechar la energía del mes zodiacal según tu signo y tu ascendente
    1

    Temporada de Capricornio: cómo aprovechar la energía del mes zodiacal según tu signo y tu ascendente

  2. Las predicciones para la semana del 22 al 28 de diciembre
    2

    Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 22 al 28 de diciembre

  3. Las predicciones para la semana del 22 al 28 de diciembre
    3

    Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 22 al 28 de diciembre

  4. Cuándo empieza el Año Nuevo chino
    4

    Cuándo empieza el Año Nuevo chino 2026

Cargando banners ...