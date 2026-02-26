Horóscopo de Acuario de hoy: jueves 26 de febrero de 2026

Prepárese, ya que hoy transitará una nueva experiencia trabajando en beneficio de otros y a la vez mejorando la calidad de vida de los demás.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el jueves 26 de febrero

Amor: Surgirán conflictos a nivel afectivo por falta de compromiso de una de las partes. Sea maduro y no juegue con los sentimientos de su alma gemela.

Riqueza: Tendrá la posibilidad de arriesgarse y de mostrar su capacidad de mando en ese negocio. No desaproveche esta oportunidad para exponer todo de usted.

Bienestar: Destine una parte del día para gratificarse con alguna actividad que le cauce placer. Si le gusta cocinar, busque alguna receta que la atraiga y hágala.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Intente romper su orgullo y permítase oír las sugerencias de sus amigos aunque le cueste. Con ellos encontrará la solución para cada uno de los conflictos que deba afrontar.

Amor: Como usted sabe esa pelea que tuvo no fue justificada. Pídale perdón a la persona con quien discutió y así encontrará el equilibrio emocional que tanto busca.

Riqueza: Después de tanto sufrimiento, al fin podrá solucionar esa cuestión de dinero que viene arrastrando desde hace tiempo y no lo dejaba avanzar en su vida.

Bienestar: No se preocupe, ya que una sensación de angustia lo invadirá durante todo el día. No se entregue, solo busque una compañía y podrá cambiar ese sentimiento.

