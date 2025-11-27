Horóscopo de Acuario de hoy: jueves 27 de noviembre de 2025

Tenga en cuenta las situaciones y no sea tan cruel con los demás. Comprenda que no hay que juzgar a todos de la misma forma. Sea más permisivo.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el jueves 27 de noviembre

Amor: Después de tantos año de convivencia, evite que la chispa del amor se apague. Hagan alguna actividad fuera de lo habitual y no caiga en la rutina con su pareja.

Riqueza: Ponga mucha atención, ya que algunas situaciones ventajosas se presentarán en el terreno de las finanzas. Hoy este más atento que nunca.

Bienestar: Sepa que teniendo un poco de fuerza de voluntad podrá continuar con ese plan alimenticio. No permita tentarse en las comidas y evite los alimentos extraños.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Cuando se decida a abandonar su lado egoísta, sepa que tendrá la posibilidad de escalar en todos los aspectos de su vida personal y profesional.

Amor: Surgen algunas situaciones confusas en el plano afectivo. Trate de comunicarse con su familia con serenidad y pida las explicaciones que necesita.

Riqueza: Este preparado, ya que una suma de dinero ingresará inesperadamente en su capital. Esto, lo motivará a realizar compras sin necesidad, evite excederse.

Bienestar: Si se siente presionado anímicamente, debería recurrir a las terapia alternativas florales. Busque información y pruebe el efecto positivo en su vida.

