Horóscopo de Acuario de hoy: jueves 28 de agosto de 2025

Deberá asumir mejor las responsabilidades y determinarse nuevas tácticas dentro del ámbito profesional. Esto, lo ayudará a alcanzar las metas rápidamente.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el jueves 28 de agosto

Amor: Prepárese, ya que vivirá una mala experiencia con una persona cercana a la cual creía que era su verdadero amigo. Por más que sienta defraudado no se sienta triste.

Riqueza: Cambie los malos hábitos que tiene últimamente en su trabajo. Sea más responsable y tome hoy mismo las decisiones que tiene postergadas hace días.

Bienestar: Sea consciente con la alimentación que esta teniendo últimamente en su vida. Muchos de los exceso podrían provocarle molestias en su organismo.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Prepárese, ya que será el momento oportuno para que abandone las ideas pesimistas. Recuerde que en otras oportunidades pudo superar situaciones peores.

Amor: Sepa que debe reflexionar en su tiempo de soledad y de esta forma, podrá descubrir lo que verdaderamente quiere en el amor. Guíese por su corazón.

Riqueza: Comprenda que si gastaría menos, se vera beneficiado más adelante por la buena administración de sus fondos. Tómese un tiempo para ver en que utiliza el dinero.

Bienestar: Evite exigirse tanto el trabajo, alterne las obligaciones con momentos de esparcimiento. De lo contrario, termina estresado y contracturado más de lo habitual.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |