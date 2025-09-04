Horóscopo de Acuario de hoy: jueves 4 de septiembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del jueves 4 de septiembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Acuario
Relájese, ya que su visión lo ayudará a descubrir la verdad que usted no ve a simple vista. Desconfíe de aquellos que repentinamente le ofrecen todo tipo de ayuda.
Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero
Qué le espera a Acuario el jueves 4 de septiembre
Amor: Si quiere avanzar en el amor, deberá cambiar algunas actitudes hacia su pareja. Tiempo para aclarar los conflictos con su enamorado y ponerse en su lugar.
Riqueza: Después de tantas idas y vueltas al fin llegará a un acuerdo con su socio. Ambos conseguirán un buen equilibrio y lograrán el éxito en ese negocio.
Bienestar: Permita que los sentimientos se expandan y descubra las emociones que le brinda la vida. Procure hacer uso de las fantasía para liberar la mente.
Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer
Entienda que ya es hora para tomar esa determinación sin demorarse más tiempo. Sepa que no será conveniente que deje para mañana lo que desea hacer.
Amor: Modifique la forma de relacionarse con su pareja. Trate de compartir junto a su alma gemela algunos de sus intereses y será agradable para ambos.
Riqueza: Prepárese, ya que los buenos negocios necesitan si o si de usted. Gracias a su voluntad podrá definir el rumbo y el resultado que tendrá el proyecto.
Bienestar: En esta jornada, se sentirá una poco indeciso. Será bueno que se deje llevar por sus deseos y que disfrute del presente sin preocuparse por su futuro.
