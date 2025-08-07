LA NACION

Horóscopo de Acuario de hoy: jueves 7 de agosto de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del jueves 7 de agosto en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Acuario

Entienda que la carencia de confianza propia podría llegar a ser un obstáculo en su vida. Es el momento para que trate de combatir ese estado.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el jueves 7 de agosto

Amor: Atienda la propuesta que le hará su pareja para realizar un cambio en la relación, de esta forma rápidamente mejorará su vínculo con su alma gemela.

Riqueza: Concéntrese en todas sus tareas que tiene pendiente hace días. Será una jornada optima para invertir o realizar nuevas variantes en lo profesional.

Bienestar: En la noche, trate de romper con la rutina diaria. Propóngase realizar una salida nocturna rodeado con las personas que tanto quiere y se divierte.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Comprenda que los cambios siempre nos conducen a un nuevo aprendizaje. Etapa para generar una transformación total en su vida y animarse a cosas nuevas.

Amor: Sepa que a raíz de esa situación un poco triste que ha vivido días atrás, podrá descubrir en su familia los fuertes lazos de afecto que los unen.

Riqueza: Piense nuevas estrategias a nivel profesional, así podrá aplicarlas y poder competir en el mercado. Tómese el tiempo para estudiar cada situación.

Bienestar: Ya que cuenta con más tiempo de lo normal, será una jornada oportuna para dedicarse a uno mismo. Hágase algún tratamiento en su casa.

