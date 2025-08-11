Horóscopo de Acuario de hoy: lunes 11 de agosto de 2025

Intente comentar las ideas con franqueza cuidándose de no herir los sentimientos ajenos. Prepárese, ya que contará con más valentía que la habitual.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el lunes 11 de agosto

Amor: Aprenda a respetar las decisiones que tome su alma gemela. Procure mantenerse más abierto y tranquilo frente a las situaciones que enfrenten.

Riqueza: Propóngase y genere negocios pequeños, de lo contrario, le costará obtener ganancias rápidas. Busque un excelente proyecto y ponga toda su energía.

Bienestar: Será una jornada donde los intereses estarán conectados con el cuidado del cuerpo y la belleza. Agende un turno con su cosmetóloga o esteticista.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Intente madurar y evite prestar atención a los juicios ajenos, decida por si mismo. Si sigue retrasando demasiado sus planes, no podrá llevarlos a cabo.

Amor: Su corazón se sentirá revitalizado, gracias a esa persona tan especial que conoció. Aproveche y abra su corazón que se sentirá plenamente feliz.

Riqueza: Momento para arriesgarse. Comprenda que si se sigue limitando por miedo a perder, nunca en su vida podrá consolidar y generar nuevos ingresos.

Bienestar: En caso de haber comenzado el gimnasio, trate de no exigirse demasiado en las actividades deportivas, de lo contrario, podría surgir algún desgarro.

