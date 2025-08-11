LA NACION

Horóscopo de Acuario de hoy: lunes 11 de agosto de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del lunes 11 de agosto en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Acuario

Intente comentar las ideas con franqueza cuidándose de no herir los sentimientos ajenos. Prepárese, ya que contará con más valentía que la habitual.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el lunes 11 de agosto

Amor: Aprenda a respetar las decisiones que tome su alma gemela. Procure mantenerse más abierto y tranquilo frente a las situaciones que enfrenten.

Riqueza: Propóngase y genere negocios pequeños, de lo contrario, le costará obtener ganancias rápidas. Busque un excelente proyecto y ponga toda su energía.

Bienestar: Será una jornada donde los intereses estarán conectados con el cuidado del cuerpo y la belleza. Agende un turno con su cosmetóloga o esteticista.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Intente madurar y evite prestar atención a los juicios ajenos, decida por si mismo. Si sigue retrasando demasiado sus planes, no podrá llevarlos a cabo.

Amor: Su corazón se sentirá revitalizado, gracias a esa persona tan especial que conoció. Aproveche y abra su corazón que se sentirá plenamente feliz.

Riqueza: Momento para arriesgarse. Comprenda que si se sigue limitando por miedo a perder, nunca en su vida podrá consolidar y generar nuevos ingresos.

Bienestar: En caso de haber comenzado el gimnasio, trate de no exigirse demasiado en las actividades deportivas, de lo contrario, podría surgir algún desgarro.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

