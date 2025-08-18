LA NACION

Horóscopo de Acuario de hoy: lunes 18 de agosto de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del lunes 18 de agosto en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Acuario

Durante esta jornada, se sentirá un poco confundido. No sabrá como manejar una situación en la que tendrá que elegir entre dos caminos diferentes.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el lunes 18 de agosto

Amor: Aprenda que la sinceridad y un buen entendimiento serán la base que deba tener toda relación amorosa para que funcione correctamente en el transcurso del tiempo.

Riqueza: Si llegará a necesitar para cubrir alguna deuda que tiene pendiente, sepa que es un ciclo oportuno para solicitar toda clase de préstamo financiero.

Bienestar: Si se encuentra haciendo alguna dieta para bajar de peso, sepa que debe evitar los excesos. Deberá ser sumamente cuidadoso en la comida y la bebida.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Si no quiere que nadie le reclame algo, empiece a manejar los tiempos con mayor cuidado y responsabilidad. Si usted obra bien nadie le reclamará nada.

Amor: Evite los celos, ya que le podrían provocar un malestar emocional difícil de controlar. Intente confiar en su enamorado, no busque fantasmas donde no los hay.

Riqueza: Entienda que no un momento optimo para gastar a cuenta, ya que a fin de mes puede llegar a arrepentirse. Espere mejores momentos para hacer esas compras innecesarias.

Bienestar: Jornada para reencontrarse consigo mismo, necesitará estar en silencio. Acérquese a su biblioteca y escoja algún libro de su agrado para leerlo.

