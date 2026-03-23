Horóscopo de Acuario de hoy: lunes 23 de marzo de 2026

Momento para que exprese lo que siente en las situaciones que le molestan, de lo contario, la emoción lo desbordará y le causará un estado de tensión molesto.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el lunes 23 de marzo

Amor: Aunque le cueste más de lo que usted pensaba, haga lo imposible para adaptarse a las reglas de convivencia que tiene con su pareja. Evite las discusiones.

Riqueza: Nunca se olvide que renovarse es sentirse mucho mejor en la vida y alcanzar la felicidad. No mida los gastos y renueve su imagen cuanto antes.

Bienestar: Aprenda a ser mucho mas cuidadoso con los impulsos osados que últimamente esta teniendo en su vida, ya que podría perder los estribos con facilidad.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Relájese, ya que será una jornada donde su espontaneidad será bien recibida. No deje pasar el tiempo y exprese sus emociones en el momento oportuno.

Amor: Intente expresar con libertad la pasión que tiene dentro de su corazón, así logrará recibir recíprocamente una entrega total de su alma gemela.

Riqueza: Sepa que debe renunciar a ciertos perjuicios que hace tiempo ponen en duda su capacidad laboral y profesional. Revea la situación y modifíquela.

Bienestar: Momento oportuno para realizar un cambio de looks y darle más onda a su personalidad. No dude y anímese a un corte de pelo o un cambio de color.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |