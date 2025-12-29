Horóscopo de Acuario de hoy: lunes 29 de diciembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 29 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Acuario
- 1 minuto de lectura'
En este día, intente ser prudente con el modo que utiliza cuando quiere decir lo que piensa. Quizás, le convenga esperar para expresar sus pensamientos.
Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero
Qué le espera a Acuario el lunes 29 de diciembre
Amor: Relájese, ya que la relación mejorará. Procure aclarar sus verdaderos sentimientos y comprender los de su pareja. Aprenda a escuchar los dictados de su corazón.
Riqueza: Surgirá una oportunidad que le cambiará el rumbo de su vida en el plano profesional. Trate de ser más conservador y evite las decisiones impulsivas.
Bienestar: Si se siente psicológicamente saturado, opte por las flores de Bach y la aromaterapia. Intente sostenerlo y en poco tiempo recuperará su entusiasmo.
