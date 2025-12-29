LA NACION

Horóscopo de Acuario de hoy: lunes 29 de diciembre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del lunes 29 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Acuario

En este día, intente ser prudente con el modo que utiliza cuando quiere decir lo que piensa. Quizás, le convenga esperar para expresar sus pensamientos.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el lunes 29 de diciembre

Amor: Relájese, ya que la relación mejorará. Procure aclarar sus verdaderos sentimientos y comprender los de su pareja. Aprenda a escuchar los dictados de su corazón.

Riqueza: Surgirá una oportunidad que le cambiará el rumbo de su vida en el plano profesional. Trate de ser más conservador y evite las decisiones impulsivas.

Bienestar: Si se siente psicológicamente saturado, opte por las flores de Bach y la aromaterapia. Intente sostenerlo y en poco tiempo recuperará su entusiasmo.

