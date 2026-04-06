Horóscopo de Acuario de hoy: lunes 6 de abril de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 6 de abril en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Acuario
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Deje de dar vueltas y encuentre las soluciones precisas a los inconvenientes financieros. Relájese, ya que el resto de los problemas se irán arreglando solos.
Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero
Qué le espera a Acuario el lunes 6 de abril
- Amor: Procure contenerse y hágase un tiempo para hablar profundamente con su alma gemela sobre esos temas o actitudes que últimamente tiene y no le agradan.
- Riqueza: Si se decide a hacer una restructuración en su casa, sepa que será el momento justo para solicitarle a ese familiar una ayuda monetaria. Obtendrá lo que le pida.
- Bienestar: Cuide su ímpetu, de lo contrario, estará predispuesto a las discusiones. En la noche, tome un baño de inmersión con sales y aceites que lo ayudará a relajarse.
Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer
No se permita que recuerdos desagradable del pasado, se adueñen de sus pensamientos. Entienda que debe vivir el presente y romper con ciertas ataduras añejas.
- Amor: Jornada optima para declarar su amor a alguien o intentar una reconciliación. Evite encerrase en si mismo, aproveche las buenas energías que lo acompañaran hoy.
- Riqueza: En poco tiempo, le darán la oportunidad para ocupar el puesto que tanto desea. Antes de aceptar la propuesta, intente aclarar sus ideas previamente.
- Bienestar: Aunque últimamente los inconvenientes lo desborden, no permita que salga su mal humor con la gente que lo rodea. Recapacite y reconozca que esta equivocado.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
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