Horóscopo de Acuario de hoy: lunes 9 de febrero de 2026

Período optimo para que crea en usted mismo y camine por el sendero que ha elegido. Deje de ser infantil e intente madurar para tomar sus propias decisiones.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el lunes 9 de febrero

Amor: Evite ser tan enérgico al decir lo que piensa, ya que podría herir los sentimientos de su alma gemela y terminar distanciado de ella. Piense antes de hablar.

Riqueza: Halle una alternativa diferente de trabajo. Prepárese, ya que se le presentarán cambios inesperados en su vida y tendrá que actuar de manera rápida.

Bienestar: Regálese un tiempo en el día y trate de ver en su interior que es lo que lo esta atormentando hace tiempo. Si no puede solo, busque ayuda profesional.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Debe comprender que los objetivos necesitan su tiempo. Ármese de paciencia y trate de resolverlos uno por uno, de lo contrario, no alcanzará ninguno.

Amor: Esté más atento a su alma gemela, como usted sabe ella se lo esta pidiendo hace tiempo y no hace nada. Intente darle lo que ella necesita en el amor.

Riqueza: Prepare las cosas y busque asesoramiento profesional para despejar todas las dudas sobre ese inconveniente financiero. Deje de dar tantas vueltas.

Bienestar: Busque alguna actividad que le devuelva la sonrisa que perdió hace tiempo, ya que hoy se despertará con los ánimos decaídos. Tome coraje y empiece.

