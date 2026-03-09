Horóscopo de Acuario de hoy: lunes 9 de marzo de 2026

Recuerde no dejar para mañana la propuesta que quiere hacerle hoy a esa persona que hace tiempo no ve. Es hora de que empiece a actuar sin demorarse.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el lunes 9 de marzo

Amor: Sepa que esos sueños de amor cobrarán forma y podrá conquistar a esa persona que tiene en mente hace tiempo. Aproveche para amar y ser amado.

Riqueza: Prepárese para los negocios vinculados con el exterior, ya que podrían llegar a ser una buena fuente de ingresos. Mantenga un ritmo continuo de trabajo.

Bienestar: Por más que le cueste, intente desprenderse de todo aquello que ya no usa. Aproveche, ya que vivirá un momento pleno de renovación.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Este preparado, ya que el día podría comenzarlo con algún contratiempo. Procure no abandonar la serenidad que lo caracteriza y avance en poco a poco.

Amor: Cierto cambio inesperado le hará modificar las costumbres en el amor. Las idas y vueltas con su enamorado lo sumergirán en un estado de nerviosismo.

Riqueza: Debería caminar a paso firme y no dejarse influenciar por terceros. Pronto recibirá las gratificaciones tan esperadas por usted por sus superiores.

Bienestar: No desaproveche la oportunidad de realizar un viaje junto a su enamorado, destine una horas a buscar el destino y un precio aconsejable para su bolsillo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |