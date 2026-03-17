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Horóscopo de Acuario de hoy: martes 17 de marzo de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del martes 17 de marzo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Acuario

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Acuario de hoy: martes 17 de marzo de 2026
Horóscopo de Acuario de hoy: martes 17 de marzo de 2026

En este día, deberá extremar su paciencia al máximo. Sepa que no debe desesperarse si hoy siente que las obligaciones lo superan más de lo habitual.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

  • Amor: No dude e invite a cenar a su alma gemela a ese sitio que tanto le gusta a ella. Acérquese y bríndele el cariño que le esta reclamando hace tiempo.
  • Riqueza: Siéntase orgulloso, ya que cuenta con la ayuda de su grupo de trabajo y de esta forma podrá llegar a tiempo con todos los objetivos que se propuso.
  • Bienestar: Vea como hacer para quitarse las cuestiones que le hacen mal a su vida y lo afectan físicamente. Hoy distráigase y olvídese de los problemas.

Si usted pretende cumplir con todos los objetivos, debería poner más entusiasmo en lo que hace. Evite relajarse, ya que podría perder cualquier oportunidad.

  • Amor: Si siente que su relación amorosa esta yendo por buen camino, en este día sorprenda a su alma gemela proponiéndole compromiso o casamiento. Anímese.
  • Riqueza: No desaproveche la energía de los astros, ya que gracias a ellos podrá concretar esos negocios brillantes y definirá algunos acuerdos lucrativos.
  • Bienestar: En esta mañana, se despertará más cansado que nunca. Intente descansar todo lo que su cuerpo le pide y verá que se sentirá mucho mejor que antes.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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