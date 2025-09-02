LA NACION

Horóscopo de Acuario de hoy: martes 2 de septiembre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del martes 2 de septiembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Acuario

Horóscopo de Acuario de hoy: martes 2 de septiembre de 2025

Si pretende obtener una rápida prosperidad material, sepa que dependerá de su excelente criterio intelectual y de su perseverancia en el trabajo.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el martes 2 de septiembre

Amor: Llame a ese amigo, que hace días le esta solicitando ayuda. Sepa que la calidez de su afecto por mas que se telefónico le nutrirá el espíritu y lo hará sonreír de nuevo.

Riqueza: Sepa que se acerca una etapa excelente para invertir y poner en orden el sistema financiero, caso contrario, a fin de año terminará demasiado endeudado.

Bienestar: Si todo lo que comienza se desmorona sin saber porque. Intente revitalizar la energía y su organismo, de lo contrario, no podrá emprender cosas nuevas.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Sepa que teniendo una postura más dinámica, podrá conquistar nuevas oportunidades y dejar atrás una etapa que fue poco satisfactoria para usted.

Amor: Durante esta tarde, decídase y declárele el amor a esa persona que tanto le atrae. Acérquese e invítela a algún lado, así compartirán un momento grato.

Riqueza: Haga una lista y busque lo que realmente necesita y no compre por comprar. Tenga cuidado con sus gastos excesivos, de lo contrario, no llegará a fin de mes.

Bienestar: Será una jornada para interrumpir las responsabilidades por un corto tiempo y realizar un paseo. Intente organizar para esta tarde alguna salida.

