Horóscopo de Acuario de hoy: martes 26 de agosto de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del martes 26 de agosto en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Acuario
Siempre que se deje guiar por la voz de la intuición y la sabiduría interior, podrá abandonar todos los temores que lo atormentan día a día en su vida.
Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero
Qué le espera a Acuario el martes 26 de agosto
Amor: Intente modificar algunas actitudes que tiene con su alma gemela y atrévase a innovar en la intimidad. Sepa que obtendrá muy buenos resultados.
Riqueza: Sepa que mostrándose más tolerante, diplomático y muy optimista dentro del entorno laboral, podrá obtener sus objetivos en un tiempo menor a lo esperado.
Bienestar: Por más que los problemas le consuman todo su tiempo, evite que su energía se agote demasiado. Haga pausas para distenderse entre sus responsabilidades.
Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer
Seguramente en este día, se despierte con muy pocas ganas de cumplir con las responsabilidades diarias. Entienda que no es momento para decaer.
Amor: En estos días, será posible que se muestre un tanto disperso con su alma gemela. No pretenda recibir más cariño del que da. Intente ser más cariñoso.
Riqueza: Modifique las estructuras laborales y pronto verá un crecimiento notable en sus finanzas. Tiempo oportuno para sondear nuevos territorios monetarios.
Bienestar: Deje de girar su vida alrededor del trabajo, piense un poco más en usted mismo. Aunque no quiera deberá realizar un balance de su vida cotidiana.
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Piscis
