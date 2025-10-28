Horóscopo de Acuario de hoy: martes 28 de octubre de 2025

Modere los excesos en las comida, sino le repercutirá en el sistema digestivo. En caso que le cueste hacerlo solo, busque ayuda en un profesional de la medicina.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el martes 28 de octubre

Amor: Esta tarde, postergue todos los compromisos profesionales y resérvese todo su tiempo para compartirlo junto a su alma gemela. Invítela a merendar.

Riqueza: Por nada en el mundo, no deje pasar esta oportunidad que se le presentará en esta jornada donde podrá realizar muy buenas transacciones monetarias.

Bienestar: Abandone su vida descontrolada, ya que podría afectar negativamente su energía vital. Descubra alguna actividad que lo conecte con el cuerpo y a su vez lo distienda.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Ponga todo su entusiasmo para poder concretar las metas. Ante todo, deberá tener en claro que es lo que quiere realmente y esfuércese por conseguirlo.

Amor: No se sienta culpable pero seria bueno que le ponga algunos límites a los caprichos de sus hijos. Aunque ahora se enojen a futuro se lo agradecerán.

Riqueza: Si surge la posibilidad de una búsqueda interna en su empresa, aproveche ya que cuenta con todas herramientas para postularse a ese cargo que tanto espero.

Bienestar: Seguramente, se despierte un tanto angustiado por una situación que vivo ayer y no fue muy grata. Relájese, ya que durante el día ira desapareciendo esa sensación.

