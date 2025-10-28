Horóscopo de Acuario de hoy: martes 28 de octubre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del martes 28 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Acuario
- 1 minuto de lectura'
Modere los excesos en las comida, sino le repercutirá en el sistema digestivo. En caso que le cueste hacerlo solo, busque ayuda en un profesional de la medicina.
Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero
Qué le espera a Acuario el martes 28 de octubre
Amor: Esta tarde, postergue todos los compromisos profesionales y resérvese todo su tiempo para compartirlo junto a su alma gemela. Invítela a merendar.
Riqueza: Por nada en el mundo, no deje pasar esta oportunidad que se le presentará en esta jornada donde podrá realizar muy buenas transacciones monetarias.
Bienestar: Abandone su vida descontrolada, ya que podría afectar negativamente su energía vital. Descubra alguna actividad que lo conecte con el cuerpo y a su vez lo distienda.
Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer
Ponga todo su entusiasmo para poder concretar las metas. Ante todo, deberá tener en claro que es lo que quiere realmente y esfuércese por conseguirlo.
Amor: No se sienta culpable pero seria bueno que le ponga algunos límites a los caprichos de sus hijos. Aunque ahora se enojen a futuro se lo agradecerán.
Riqueza: Si surge la posibilidad de una búsqueda interna en su empresa, aproveche ya que cuenta con todas herramientas para postularse a ese cargo que tanto espero.
Bienestar: Seguramente, se despierte un tanto angustiado por una situación que vivo ayer y no fue muy grata. Relájese, ya que durante el día ira desapareciendo esa sensación.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
Otras noticias de Horóscopo de hoy
- 1
Intereses y gustos: cómo atraer a los solteros de Libra , según su personalidad
- 2
Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 27 de octubre al 2 de noviembre
- 3
Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 27 de octubre al 2 de noviembre
- 4
Cuándo empieza la temporada de Escorpio 2025